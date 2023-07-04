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Жизнь

Вечерний дождь и +30 градусов. Погода 4 июля в Алтайском крае

Синоптики Алтайского края прогнозируют теплую погоду днем и при этом просят приготовиться в дождю вечером.

Лето. Солнце. Красота.
Лето. Солнце. Красота.
freepik.com@halayalex

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае температура составит +12...+17 градусов. В предгорьях будет прохладно - до +6 градусов. Ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем температура поднимется до +25...+30 градусов. Осадков не ожидается, однако по востоку возможны кратковременные дожди, грозы.

Ветер восточный 7-12м/с, местами порывы до 17м/с.

Погода в Барнауле

В Барнауле температура ночью составит +12...+14 градусов. Ветер восточный 2-7м/с.

Днем столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов. В конце дня вероятны кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 7-12м/с.

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