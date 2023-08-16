Тепловой взрыв: в Турции температура воздуха поднялась почти до 50 градусов

Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 2021 года — тогда температура воздуха составила 49,1 градуса, указывает Газета.Ru.

Между тем температуры, близкие к пределу жары, который может выдержать человеческое тело, стали встречаться в два раза чаще по сравнению с 1979 годом..

При этом лондонские здания, которым сотни лет, начали разрушаться из-за сухого лета и влажной зимы. Проседает грунт, из-за этого дома наклоняются.

В 1990 году из-за проседания почвы в группе риска находились всего 20 процентов лондонских зданий. А к 2030 году процент может увеличиться до 43.

Ранее сообщалось, что из-за теплового взрыва в пустыне Европу ждет жара до плюс 50 градусов. Температурный рекорд в Европе был зарегистрирован в 2021 году — тогда на Сицилии было плюс 48 градусов, но новая тепловая волна из Северной Африки способна обновить показатели сразу в нескольких европейских регионах.