Террасу Нагорного парка частично размыло после зимы в Барнауле

Повреждения обнаружили со стороны ул. Мамонтова.
С наступлением теплых дней талые воды промыли основание грунта террасы Нагорного парка. Под асфальтовым и плиточным покрытием образовались подземные пустоты, а также размыло террасный склон.
«В настоящее время специализированная организация проводит обследование участка, после чего сформирует план работ и проведет восстановление асфальтового покрытия и газонной части», — сообщили в ведомстве.
Для безопасности пешеходов и посетителей парка работники оградили сигнальной лентой поврежденный участок.
Ранее новые рельсы для моста по проспекту Ленина доставили в Барнаул.