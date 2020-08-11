Террористов и дорожные ямы будут отслеживать одни и те же камеры на улицах России

Речь идет об интеграции информационных систем безопасности для создания единого комплекса управления рисками ради безопасности и комфорта в городах России.
«"Антитеррористические» камеры будут делиться видео в реальном времени и архивными записями, а также результатами идентификации. Это определено постановлением правительства, которое вступает в силу 11 августа", — поясняет издание.
«Умная система» позволяет централизовать и систематизировать контроль за всеми возможными рисками и нарушениями.
Камеры увидят открытый люк или яму на дороге, нарушителя ПДД, а также свалку мусора и магазинного вора.
К системе также можно подключить анализаторы состояния воды и воздуха — оповестят о повышении концентрации вредных веществ.
«К настоящему времени внедрение АПК „Безопасный город“ переходит из стадии пилотного в полноценный проект», — отмечает издание.
Таким образом местные власти в реальном времени могут контролировать ситуацию в городе, пока спецслужбы выискивают террористов.
Накануне ФСБ задержала террористов сразу в двух сибирских городах.