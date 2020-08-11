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Жизнь

Террористов и дорожные ямы будут отслеживать одни и те же камеры на улицах России

Системы видеонаблюдения в общественных местах, поддерживающие антитеррористическую безопасность, будут приглядывать еще и за комфортом, пишет «Парламентская газета».

Камеры фиксации нарушений ПДД.
Камеры фиксации нарушений ПДД.
СС0

Речь идет об интеграции информационных систем безопасности для создания единого комплекса управления рисками ради безопасности и комфорта в городах России.

«"Антитеррористические» камеры будут делиться видео в реальном времени и архивными записями, а также результатами идентификации. Это определено постановлением правительства, которое вступает в силу 11 августа", — поясняет издание.

«Умная система» позволяет централизовать и систематизировать контроль за всеми возможными рисками и нарушениями.

В центре Барнаула Toyota провалилась в открытый люк.
В центре Барнаула Toyota провалилась в открытый люк.
Рамзес Великий в vk.com/barneos22

Камеры увидят открытый люк или яму на дороге, нарушителя ПДД, а также свалку мусора и магазинного вора.

К системе также можно подключить анализаторы состояния воды и воздуха — оповестят о повышении концентрации вредных веществ.

«К настоящему времени внедрение АПК „Безопасный город“ переходит из стадии пилотного в полноценный проект», — отмечает издание.

Таким образом местные власти в реальном времени могут контролировать ситуацию в городе, пока спецслужбы выискивают террористов.

Накануне ФСБ задержала террористов сразу в двух сибирских городах.

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