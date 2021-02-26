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Стакан наполовину пуст или наполовину полон? Наверняка, не раз отвечали на этот вопрос. А может быть, стакан полон на треть или пуст на четверть? Пройдите тест altapress.ru и узнайте, кто вы.
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