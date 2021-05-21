Съедобное-несъедобное. Тест: сможете ли вы выжить после похода за ягодами?

Мы уже проверили, как хорошо вы отличаете поганку от белого гриба. В этом же тесте altapress.ru выясним, не попытаетесь ли вы испечь пирог с вороньим глазом. В преддверии наступающего ягодного сезона наша викторина кому-то поможет выжить.