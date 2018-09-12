Тест. Неизвестная мифология Алтая: прародители и божества, чудовища и уточки

Мифы народов Алтая рассказывают о сотворении мира и человека, объясняют причины природных явлений.
У алтае-саянских народов есть два главных божества: Ульгень (владыка неба и демиург) и Эрлик (правитель подземного мира). В мифах о происхождении алтайских народов как посланник неба часто фигурирует волк. В рассказах о творении мира говорится, что в начале времен был не хаос, а водное пространство.
Животным в мифах отводится важная роль. Народы Алтая находили фантастические объяснения внешнему виду птиц и вплетали помощников-зверей в предания о божествах.
А теперь к тесту: