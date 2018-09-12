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Тест. Неизвестная мифология Алтая: прародители и божества, чудовища и уточки

Мифы народов Алтая менее популярны, чем греческие или славянские. Они необычные: в них отражены алтайские культурные особенности. Altapress.ru подготовил любопытный тест-игру, опираясь на статью этнографа Леонида Потапова.

Мы проверили сложность заданий на себе и рекомендуем не пытаться угадать верный ответ (вряд ли получится), а найти его в интернете. Вас ждут эпичные истории об утках-демиургах, рыбоподобных чудовищах и о том, почему божествам не стоит брать охранниками кошек.

Скульптуры и памятники в алтайских горах.
Скульптуры и памятники в алтайских горах.
altaitoday instagram.com

Мифы народов Алтая рассказывают о сотворении мира и человека, объясняют причины природных явлений.

У алтае-саянских народов есть два главных божества: Ульгень (владыка неба и демиург) и Эрлик (правитель подземного мира). В мифах о происхождении алтайских народов как посланник неба часто фигурирует волк. В рассказах о творении мира говорится, что в начале времен был не хаос, а водное пространство.

Животным в мифах отводится важная роль. Народы Алтая находили фантастические объяснения внешнему виду птиц и вплетали помощников-зверей в предания о божествах.

А теперь к тесту:

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