Тест. Неизвестная мифология Алтая: прародители и божества, чудовища и уточки

Мифы народов Алтая менее популярны, чем греческие или славянские. Они необычные: в них отражены алтайские культурные особенности. Altapress.ru подготовил любопытный тест-игру, опираясь на статью этнографа Леонида Потапова.

Мы проверили сложность заданий на себе и рекомендуем не пытаться угадать верный ответ (вряд ли получится), а найти его в интернете. Вас ждут эпичные истории об утках-демиургах, рыбоподобных чудовищах и о том, почему божествам не стоит брать охранниками кошек.