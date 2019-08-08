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8 августа 20°C

Тест. Как хорошо вы знаете знаменитых алтайских котов?

8 августа — Всемирный день кошек. Многие жители Алтая любят этих животных. Настолько, что среди обычных пушистых любимцев появились хвостатые «политики», интернет-звезды и даже коты-неформалы. Вы их всех знаете или кто-то укрылся от вашего внимания? Altapress.ru предлагает пройти тест и выяснить это.

Кот Персик
Кот Персик
"Шпиль - барнаульское городское сообщество" в facebook.com

Где почитать об алтайских котиках

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