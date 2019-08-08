Тест. Как хорошо вы знаете знаменитых алтайских котов?

Где почитать об алтайских котиках
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Уши за миллион: как в пригороде Барнаула выводят самую редкую породу кошек в мире.
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Алтайские ученые выяснили, как выбрать идеальную кошку по темпераменту. По методике исследователей из АлтГУ за три дня можно выяснить, сойдетесь ли вы характерами с будущим питомцем.
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В Барнауле суд оправдал кота, которого обвиняли в воровстве электроэнергии.
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За уши не таскать. Как устроено первое котокафе в Барнауле.
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Экс-кандидат в мэры Барнаула кот Барсик предлагает вернуть Аляску в состав России.