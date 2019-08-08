Тест. Как хорошо вы знаете знаменитых алтайских котов?

8 августа — Всемирный день кошек. Многие жители Алтая любят этих животных. Настолько, что среди обычных пушистых любимцев появились хвостатые «политики», интернет-звезды и даже коты-неформалы. Вы их всех знаете или кто-то укрылся от вашего внимания? Altapress.ru предлагает пройти тест и выяснить это.