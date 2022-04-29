Большая горошина или сосиска? Тест: угадайте алтайское озеро по спутниковому снимку

Пожалуй, причудливее всего на космических снимках выглядят водоемы. Какие-то похожи на безумно танцующих змей, а какие-то на горошины или просто кляксы. Сможете ли вы по такому снимку отличить друг от друга озера, на которых, скорее всего, ни один раз бывали? Пройдите тест altapress.ru и проверьте свое пространственное мышление.