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Жизнь

Тест. Реальный Барнаул или мрачный Готэм? Угадайте по описанию

На днях журнал Maxim сравнил Барнаул с преисподней. В глазах многих Барнаул — неизвестное и опасное место, примерно такое же, как погрязший в преступности город Джокера — Готэм. Тем более, в истории Барнаула действительно есть мрачные страницы. Предлагаем пройти тест и проверить, сможете ли вы отличить реальные факты о «столице мира» от комикса о героях и злодеях.

Барнаул. Шпиль. Готем
Барнаул. Шпиль. Готем
altapress.ru
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