Тест. Реальный Барнаул или мрачный Готэм? Угадайте по описанию

На днях журнал Maxim сравнил Барнаул с преисподней. В глазах многих Барнаул — неизвестное и опасное место, примерно такое же, как погрязший в преступности город Джокера — Готэм. Тем более, в истории Барнаула действительно есть мрачные страницы. Предлагаем пройти тест и проверить, сможете ли вы отличить реальные факты о «столице мира» от комикса о героях и злодеях.