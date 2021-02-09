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Жизнь

«Тигры Путина» впервые за долгое время попали на видео

Несколько амурских тигров и тигрят в заказнике в Еврейской автономной области впервые за долгое время попали на видео.

В Сихотэ-Алинском заповеднике тигров снимают скрытые камеры.
В Сихотэ-Алинском заповеднике тигров снимают скрытые камеры.
WWF России, Амурский филиал

В кадр попали детеныши тигрицы Светлой, однако тигр Борис пропал из виду. При этом их старший сын Гром из первого выводка стал чаще попадать в кадр, отмечают специалисты Центра «Амурский тигр».

«У Светлой, что называется, тревожная пора — еще месяц-два и ее дети уже станут самостоятельными, и пойдут каждый по своему пути. Разумеется, мы достоверное не знаем, что в связи с этим чувствует тигрица-мать, но одно можно сказать точно: за тигрят ей не стыдно — упитанные, красивые, как говорится „кровь с молоком“», — отметил гендиректор Центра Сергей Арамилев.

По его словам, президентский тигр Борис мог не отметиться в фотоловушке, так как, возможно, сократил свой участок «в угоду молодым самцам-тиграм».

В настоящее время в ЕАО насчитывается около 20 особей, включая тигрят, пишет Lenta.ru.

Выпуск

Пять ослабевших тигрят отловили в дальневосточной тайге в 2013 году. Тигры Борис и Светлая были выпущены в дикую природу в 2014 году после прохождения курса реабилитации в Амурской и Еврейской автономной областях.

В выпуске Бориса участвовал президент РФ Владимир Путин.

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