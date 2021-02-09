«Тигры Путина» впервые за долгое время попали на видео

В кадр попали детеныши тигрицы Светлой, однако тигр Борис пропал из виду. При этом их старший сын Гром из первого выводка стал чаще попадать в кадр, отмечают специалисты Центра «Амурский тигр».

«У Светлой, что называется, тревожная пора — еще месяц-два и ее дети уже станут самостоятельными, и пойдут каждый по своему пути. Разумеется, мы достоверное не знаем, что в связи с этим чувствует тигрица-мать, но одно можно сказать точно: за тигрят ей не стыдно — упитанные, красивые, как говорится „кровь с молоком“», — отметил гендиректор Центра Сергей Арамилев.