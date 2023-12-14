14 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Тиктокерша назвала необычный способ избежать ссор и укрепить отношения

Тиктокерша в своем блоге о семейной жизни и воспитании детей рассказала о необычном способе укрепить отношения. Об этом сообщает Lenta.ru.

Секс.
Секс.
CCO

Многие считают, что в отношениях важно спать вместе. Однако тиктокерша рассказала, что раздельный сон может все-таки благоприятно сказаться на взаимоотношениях.

Блогерша объяснила, что они с мужем имеют разные привычки сна, поэтому сон в разных кроватях помогает им избежать ссор.

При этом иногда они устраивают "ночевки" и спят вместе. Такие ночи укрепляют их брак, и времяпровождение в кровати становится намного приятнее.

Девушка уверена, что раздельный сон практикуют многие пары, но не афишируют это.

Ранее сообщалось, что актер, сыгравший Гарри Поттера, впервые станет отцом.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость