15 тысяч барнаульцев останутся без горячей воды

30 июня у 15 тысяч жителей Железнодорожного и Центрального районов Барнаула отключат горячую воду, предупредили в СГК.

Отключение потребовалось для планового ремонта на теплосетях. Энергетики заменят запорную арматуру и переустановят заглушки.

Горячей воды не будет с 9:00 30 июня до 9:00 1 июля в 93 многоквартирных и 35 частных домах, пяти детских садах, четырех больницах и восьми школах Центрального района.

С 9:00 30 июня до 9:00 2 июля ресурс отключат в 51 многоквартирном доме, четырех детский садах, в двух больницах и трех школах Железнодорожного района.

«Работы являются одним из этапов подготовки города к следующему отопительному сезону», — подчеркнули в компании.

Карта отключений

Ранее барнаульские энергетики завершили третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей по контуру ТЭЦ-3. Четвертый этап стартовал с 28 июня и продлится до 7 июля.