595,3 тысяч человек составила убыль населения в России за восемь месяцев

Естественная убыль населения в России с января по август составила 595,3 тыс. человек, пишет ТАСС . Это на 71,6% больше, чем за аналогичный периода 2020 года.

В январе-августе 2020 года этот показатель равнялся 346,9 тыс. человек.

В то же время уровень рождаемости остался примерно на прежнем уровне — в 2021 году к сентябрю в стране родились 928,2 тыс. детей, что на 10,1 тыс. меньше, чем годом ранее.

Выросла смертность. В 2020 году в январе-августе умерли 1,29 млн жителей, в этом — 1,52 млн.

Отмечается, что коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 43,6 тыс. человек в августе 2021 года, причем у 38,6 тыс. вирус был идентифицирован, а примерно у 5 тыс. он предполагался.

Коронавирус не являлся основной причиной, но повлиял на смерть 1 254 человек в августе 2021 года, у 4 555 умерших ковид был идентифицирован, но значимого влияния на исход не оказал.

Как сообщалось ранее, при наихудшем сценарии число россиян сократится к 2036 году на 12 млн человек, при наилучшем сценарии — увеличится на 4 млн.