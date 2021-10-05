Ученые предсказали сокращение населения России на 12 млн человек в ближайшие годы

По мнению ученых, значительно нарастить популяцию в ближайшие годы не способны ни миграция, ни поддержка в сфере материнства и детства, сказал академик РАН, профессор Александр Стрижаков, пишет РИА Новости.

«Согласно даже самым оптимистическим прогнозам, в 2036 году население России будет составлять более 150 млн, что всего лишь на 4 миллиона больше сегодняшнего дня, а согласно пессимистическим прогнозам, численность населения нашей страны сократится на 12 млн человек», — сказал заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Александр Стрижаков.