Тысяча и одна койка находятся в резерве на Алтае, где каждый день больше тысячи заболевших

В Алтайском крае, по данным на 1 февраля, зарегистрировали 1439 случаев заболевания коронавирусом и 25 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.

В крае развернуто 2855 коек, из которых в резерве 1001 кровать. Накануне коечный фонд увеличили на 40 кроватей. Кстати, по данным на 1 января в крае было развернуто 3160 коек.

Всего в крае инфицированных — 134 245 (в том числе 13 404 ребенка). Выздоровели — 110 224 пациента, из них за прошедшие сутки — 152.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 570 человек.

«Кроме этого, 184 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 36 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 178 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. CC0

«Развернуто 2855 коек, к кислороду имеют подключение 2657, с ИВЛ — 360. Резервных коек — 1001», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных —314, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 135.

За весь период наблюдений скончались 8 843 человека с ковидом: из них 25 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 373 человека (по иным причинам — 1 470).

По данным на 1 февраля: прививается 1 274 383 человека: получили первую вакцину — 70 830 (в том числе 1004 подростка в возрасте 12−17 лет), полностью вакцинированы — 1 127 579, повторно вакцинировались — 75 974.

Ранее алтайский минобр рассказал, сколько школ и детсадов на карантине из-за ковида и ОРВИ.