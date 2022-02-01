Тысяча и одна койка находятся в резерве на Алтае, где каждый день больше тысячи заболевших

В крае развернуто 2855 коек, из которых в резерве 1001 кровать. Накануне коечный фонд увеличили на 40 кроватей. Кстати, по данным на 1 января в крае было развернуто 3160 коек.
Всего в крае инфицированных — 134 245 (в том числе 13 404 ребенка). Выздоровели — 110 224 пациента, из них за прошедшие сутки — 152.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 570 человек.
«Кроме этого, 184 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 36 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 178 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.
«Развернуто 2855 коек, к кислороду имеют подключение 2657, с ИВЛ — 360. Резервных коек — 1001», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных —314, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 135.
За весь период наблюдений скончались 8 843 человека с ковидом: из них 25 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 373 человека (по иным причинам — 1 470).
По данным на 1 февраля: прививается 1 274 383 человека: получили первую вакцину — 70 830 (в том числе 1004 подростка в возрасте 12−17 лет), полностью вакцинированы — 1 127 579, повторно вакцинировались — 75 974.
Ранее алтайский минобр рассказал, сколько школ и детсадов на карантине из-за ковида и ОРВИ.
Новые случаи:
Барнаул — 852, Бийск — 144, Рубцовск — 68, Новоалтайск — 51, Камень-на-Оби — 49, Первомайский район — 27, Заринск — 26, Павловский район — 24, Тальменский район — 24, Шипуновский район — 24, Угловский район — 23, Белокуриха — 20, Бийский район — 20, Алейский район — 15, Рубцовский район — 14, Троицкий район — 10, Завьяловский район — 8, Благовещенский район — 7, Зональный и Немецкий национальный районы — по 6, Смоленский район — 5, Советский район — 4, ЗАТО Сибирский — 3, Красногорский, Панкрушихинский, Родинский и Калманский районы — по 2, Алтайский район — 1.