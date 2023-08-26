Тысячи барнаульцев собрались в Титов-Арене, чтобы увидеть Фетисова и других звезд хоккея

26 августа в Барнауле проходит Гала-матч по хоккею с участием звезд отечественного хоккея. Во главе титулованной команды выйдет на лед дважды олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Вячеслав Фетисов. Утром он уже побывал в парке "Изумрудный".

Приезд Фетисова и других звезд хоккея в Титов-Арену.

Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Алексей Морозов, Александр Якушев - эти и многие другие прославленные хоккеисты приняли приглашение посетить Алтайский край. 26 августа Звезды проведут хоккейный матч и мастер-классы для юных хоккеистов в Барнауле и Павловском районе.

С 16:00 развлекательная программа стартовала в Титов-Арене.

Как передает корреспондент altapress.ru, здесь уже собрались тысячи людей.

Их ждет автограф-сессия и яркое хоккейное шоу. «Легенды хоккея» сыграет с командой Ночной хоккейной лиги «Бочкари 40+", воспитанниками краевых хоккейных школ и ветеранами «Мотора».

Что еще ждет зрителей

Напомним, в эти выходные в Барнауле проходит "Кубок губернатора Алтайского края". Это первый домашний турнир, который «Динамо-Алтай» впервые за много лет проведет в качестве участника второго по статусу дивизиона российского хоккея - ВХЛ.

Соревнования проходят с 25 по 27 августа на льду Титов-Арены. Помимо хозяев турнира - динамовцев, сражаться за кубок предстоит «Омским Крыльям» и красноярскому «Соколу».