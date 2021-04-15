Тысячи барнаульцев выйдут убирать улицы в «чистый четверг» 15 апреля

15 апреля мэрия Барнаула планирует вывести на уборку улиц более 16 тысяч человек и 66 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-центре администрации города.

В мэрии отметили, что в городе растаяли большие объемы снега, и пора убирать вытаявший мусор.

Внимание в «чистый четверг» будет уделено общественным пространствам, придомовым территориям, несанкционированным свалкам, береговым линиям, а также памятникам. Чиновники планируют привести в порядок 15 тыс. кв. м газонов и более 200 дворовых территорий.

«К общественникам и рабочим МУП „Благоустройство и озеленение“ могут присоединиться все желающие горожане. Мы призываем каждого жителя Барнаула принять участие в „чистом четверге“ и помочь своим управляющим компаниям в очистке придомовых территорий», — отметили в мэрии.

Ранее прокуратура Алтайского края обнаружила нарушения в работе операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Выяснилось, что в регионе не соблюдаются графики вывоза мусора и не хватает контейнеров и площадок накопления ТКО.