Тысячи древнейших загадочных объектов обнаружили под землей

Сенсация разразилась в начале 80-х — по миру разнеслись образы разбившегося когда-то на Земле инопланетного корабля.

Однако геологи развеяли миф — загадочные, в большинстве своем, сферические объекты 3 млрд лет пролежали в отложениях силикатного минерала. Под действием нагрева он расслаивается на листы.

А образовался из магмы, потом магма долго подвергалась воздействию воды. Сначала возникало крохотное зернышко, которое постепенно разрасталось вроде жемчужины.

Впервые объекты обнаружили в Южной Африке. Их размер составляет от нескольких миллиметров до восьми метров, пишет LIFE. Они представляют собой сферы, овалы. Есть просто сплюснутые.

Между тем Земля вместе с Солнечной системой существует примерно 4,4 млрд лет.

Взрыв сопки

Между тем на Ямале взорвалась сопка и образовалась новая загадочная воронка. В 15 метрах от реки Морды-Ях) произошел мощный взрыв возвышенности, со слов очевидцев сопровождаемый выбросом льда, кусков грунта, дыма и огня.

Факел горел около получаса, после чего все прекратилось. Разброс осколков льда с грунтом очевидцы оценивают в радиусе 200 метров, по фотографиям видно, что из подземных глубин выворочены крупные глыбы вечной мерзлоты и земли.

Фото сделали специалисты местной администрации. К приезду группы образовавшаяся воронка от взрыва уже была заполнена водой, в связи с чем выяснить примерные размеры и ее глубину не представилось возможным.