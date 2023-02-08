Цунами с камнями и деревьями: ледниковое наводнение угрожает человечеству. Алтайский след

Тающие в горах ледники несут большую опасность для более чем 15 млн человек на Земле.

Воронка после взрыва сопки в России.

Талая вода заполняет места, где ранее находилось тело ледника и образует ледниковое озеро, пишет Газета.Ru.

Если уровень воды в таких озерах поднимется высоко или она прорвет почву или лед, то водоем может обрушиться вниз настоящим цунами вместе с камнями, глыбами льда и деревьями.

Явление называется прорывом ледникового озера.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Ранее гигантские озера из магмы подняли берега и внезапно ушли под землю. Свидетелями феномена, который привел к разрушению местного ландшафта и поднял берега, стали вулканологи из Колумбийского университета.

Подобное явление известно как вулканизм рифтовой зоны и случается в местах соединения тектонических плит. Это редкий природный феномен.

Магма. Вулкан СС0

Исчезло озеро на Алтае

Между тем в горах Алтая исчезло уникальное озеро Маашей, ранее находящееся в Кош-Агачском район. Это случилось в 2012 году.

Событию предшествовали сильные дожди, которые шли в горах Северо-Чуйского хребта с 5 июля. Осадки привели к резкому повышению уровня воды, в том числе в реках Ак-Тру, Чуя.

Потоки воды снесли оройский мост на Чуе, в районе ледника Акт-Тру сошел мощный селевой поток. 17 июля произошло размывание моренного вала, который «подпирал» озеро Маашей, и вода из него вытекла.

Взрыв сопки в России

Ранее на Ямале взорвалась сопка и образовалась новая загадочная воронка. Взрыв сопровождался выбросом льда, кусков грунта, дыма и огня. Факел горел около получаса, после чего все прекратилось.

Разброс осколков льда с грунтом очевидцы находились в радиусе 200 метров, из подземных глубин выворочены крупные глыбы вечной мерзлоты и земли.

К приезду группы ученых образовавшаяся воронка от взрыва уже заполнилась водой, выяснить примерные размеры и ее глубину не представилось возможным.

Ямальская воронка появилась через год после жаркого лета 2012 года.