Тысячи россиян требуют наказать живодеров, взорвавших бездомных щенков петардами

На сайте change.org появилось обращение волонтеров к полиции Башкирии. Авторы требуют наказать живодеров за жестокое убийство собаки и двухнедельных щенков, которых взорвали петардами. Под петицией подписались около 14 тысяч человек, пишет РИА Новости.

По данным авторов обращения, животных убили 21 сентября в поселке Строймаш Стерлитамакского района Башкирии.

Школьники «закинули в убежище к собачей семье петарды». Взрыв оглушил собаку, она испугалась, выбежала на проезжую часть, и ее сбила машина.

«После продолжили свои издевательства, над крошечными щенками. Некоторым засунули в пасть петарды… В некоторых кололи какие-то уколы», — говорится в петиции.

Сообщается, что о расправе над животными стало известно по видеозаписи, которую делали сами школьники.