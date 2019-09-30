Тысячи россиян требуют наказать живодеров, взорвавших бездомных щенков петардами

По данным авторов обращения, животных убили 21 сентября в поселке Строймаш Стерлитамакского района Башкирии.
Школьники «закинули в убежище к собачей семье петарды». Взрыв оглушил собаку, она испугалась, выбежала на проезжую часть, и ее сбила машина.
«После продолжили свои издевательства, над крошечными щенками. Некоторым засунули в пасть петарды… В некоторых кололи какие-то уколы», — говорится в петиции.
Сообщается, что о расправе над животными стало известно по видеозаписи, которую делали сами школьники.