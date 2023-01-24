Точка притяжения. Управляющий «Изумрудным» посчитал общее число посетителей барнаульского парка

О том, сколько человек побывало в парке «Изумрудный» в 2022 году, рассказал в своем Telegram-канале управляющий барнаульским парком Владислав Вакаев.

Он напомнил, что ранее на главном входе в парк установили «умную» камеру, которая позволяет фиксировать трафик посещаемости людей.

В парке есть и другие входы, говорит Вакаев, их как минимум пять, поэтому для удобства и простоты подсчетов число посетителей главного входа умножили на два.

Управляющий с уверенностью заявил, что в 2022 году в парке «Изумрудный» побывало не менее 1 млн 150 тыс. человек.

В Барнауле продолжат реставрировать парк «Изумрудный». Telegram-канал «Говорит Вакаев».

Как показала разбивка посетителей по месяцам, самыми посещаемыми был март (16 тыс. человек) и февраль (24 тыс. человек).

Лидеры по посещаемости — август (172 тыс. человек) и сентябрь (184 тыс. человек).

Также, говорит управляющий, несмотря на морозы, конец года не стал провальным по посещаемости: в ноябре парк посетило 92 тыс. человек, а в декабре — 94 тыс.

По мнению Вакаева, все больше барнаульцев рассматривает парки как место отдыха в любое время года.

«Рад, что нам удалось оздоровить десятки тысяч барнаульцев и гостей города. В этом году, уверен, мы превзойдем эту цифру. Ведь в парке становится все больше точек притяжения, еще больше интересных событий», — заключил управляющий «Изумрудным».

Ранее управляющий «Изумрудным» показал, как будут выглядеть амфитеатр и отремонтированный вход в парк.