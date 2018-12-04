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Точная аппаратура NASA сняла на видео опасный для Земли астероид

Агентство NASA опубликовало в микроблоге видео вращения астероида Бенну, считающегося потенциально опасным для Земли. Снять полное вращение Бенну удалось с помощью межпланетной станции OSIRIS-REx, предназначенной для доставки образцов грунта с астероида, сообщает РИА Новости.

Астероид.
Астероид.
Скриншот видео ESO в youtube.com

«Привет, астероид Бенну! Наш космический аппарат @OSIRISREx пролетел свыше двух миллиардов миль, чтобы встретиться с тобой», — сказано в записи космического агентства.

Астероид планируют изучать астероид примерно в течение года, затем космический зонд возьмет образцы Бенну для исследования. Возвращение OSIRIS-REx на Землю запланировано на сентябрь 2023 года.

Космическое тело размером 500 метров открыли ученые из Массачусетского технологического института. По расчетам специалистов, оно сблизится с Землей в 2182 году. С 2013 года Бенну считается главным потенциально опасным объектом для Земли после того, как этого «звания» лишился астероид Апофис.

Ранее сообщалось, что исследователи назвали несколько причин «конца света». Земля может претерпеть еще больший ущерб из-за космического удара из космоса, который, вероятно, нанесут гигантский астероид или комета-убийца.

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