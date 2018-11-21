Удар из космоса, супервулканы: исследователи назвали несколько причин «конца света»

Международная группа исследователей проанализировала причины, которые угрожают цивилизации на Земле. Ученые рассматривали только естественные факторы — техногенные катастрофы (ядерная война, к примеру) отложили на время «в сторону».

Солнечный шторм

Корональные дыры на Солнце вызывают нарушения геомагнитной обстановки на Земле.

Самая мощная геомагнитная буря в новейшей истории произошла в 1989 году. Из-за космического шторма, во время которого сгорел трансформатор, в Канаде осталось 6 млн человек без света, пишет gismeteo.ru.

Солнце. СС0

Многие ученые предполагают, что магнитная буря может разрушить сотни или тысячи трансформаторов, и целые континенты погрузятся в темноту на неопределенное время. Речь идет даже о годах.

Магнитная буря — внезапные и интенсивные изменения магнитосферы Земли, которые вызваны выбросами корональной массы из Солнца во время вспышек. Они вызывают быстрые изменения физических параметров солнечного ветра, наблюдаются вспышки полярного сияния во многих уголках планеты, расположенных далеко от Северного полюса. «Полярные огни» наблюдались даже на Кубе.

Костромская область , полярное сияние. vk.com/meteodnevnik

От магнитных бурь страдают метеозависимые люди, а также точная чувствительная техника.

«Булыжники» из космоса

Земля может претерпеть еще больший ущерб из-за космического удара из космоса, который, вероятно, нанесут гигантский астероид или комета-убийца.

Дневной заход Луны. Фёдор Юрчихин , roscosmos.ru

Место столкновения «нежданных космических гостей» с планетой будет полностью уничтожено.

Мощные землетрясения и цунами волнами разойдутся по всей планете. Однако самыми опустошающими будут последствия — лесные пожары, которые распространятся повсеместно из-за раскаленных обломков астероида.

Правда, исследователи «успокоили» — вероятность умереть от удара астероида чуть-чуть выше, чем шансы погибнуть в пасти акулы.

Между тем астрономы засекли порядка 15 тысяч объектов (включая сотни астероидов диаметром более километра) по соседству с Землей.

Супервулканы

Но самая близкая и ощутимая угроза цивилизации — вулканы.

Вулкан Ключевская Сопка. Извержение. NASA Earth Observatory images by Robert Simmon , СС0

И суперизвержения случаются чаще, чем космические удары. Супервулкан невозможно остановить, его разрушительная сила необычайно велика. Так, вулкан Тоба в Индонезии, по некоторым данным, 74 тысячи лет назад уничтожил на Земле почти всех людей.

Голод

Все вышеперечисленное может привести к тому, что растения не будут плодоносить или расти совсем. И на Земле настанет голод.

Тунгусский метеорит

В июне с момента падения Тунгусского метеорита прошло 110 лет. До сих пор нет окончательного мнения о природе этого явления.

Утром 30 июня 1908 года над территорией Восточной Сибири в бассейне реки Подкаменная Тунгуска (Эвенкийский район Красноярского края) несколько секунд в небе наблюдался ослепительный шар-болид. Он оставил за собой мощный пылевой след, который сохранялся несколько часов. Затем над тайгой раздался взрыв огромной мощности. Взрывной волной в радиусе 40 км повалило лес, погибли звери и пострадали люди. Под действием светового излучения в тайге вспыхнул пожар. Если бы Тунгусский метеорит упал позже часа на четыре, то им бы смело Санкт-Петербург с лица Земли.

Взрывная воздушная волна метеорита обогнула земной шар.