Только черному коту и не везет. Жители Барнаула рассказали, как спасают «носителей неудач»

Екатерина:

Защищает черных котов наша семья в основном от участи жить на улице. Чудесного Тимочку мы сняли с козырька своего дома еще блохастым котенком. До сих помню, как мама отрывала от него орущего огромных блох. Она же и придумала кличку: первоначально имя предназначалось моему брату Андрею (в общем, вы понимаете уровень любви). Гонял по округе собак, не отлипал от меня. В 2016-м ушел на радугу. Сейчас с нами живет другой черный кот — Шкет. Хотя, тянет он скорее на «Властелина». Его никто не спасал: сам пришел к нам в дом, гордо подняв хвост вверх, введя в недоумение еще одного нашего «черного» — Дикки

Дикки. Екатерина Карзова Тима. Екатерина Карзова Шкет. Екатерина Карзова

София:

Этого барона мы приняли на завод пластиковых окон, где я работаю, не так давно. Просто не дали собакам загрызть его. Теперь живет как у себя дома. Но «добрые руки» продолжаем искать, ведь на новогодние праздники никого на предприятии не будет, а хвостатого кормить надо.

Черный кот. София Т. Черный кот. София Т.

Дарья

Эту не совсем черную потеряшку я встретила на улице, пока гуляла и фотала все вокруг. Не знаю, приносит ли она неудачи, но ей жизнь их подкидывает точно. В объектив кошка попала с потухшим взглядом, на последнем сроке беременности. Киску-сосиску мне стало жалко. Первое, что пришло в голову: «Раз не могу забрать ее с собой, то хотя бы покормлю». Взяла в «Марийке» пакетик хорошего корма, дала ей.

Бездомная кошка. Дарья Беркетова

Дарья

У меня есть черный кот. Мы думали он вообще помрет — был недоношенный, мало ел и его в селе все шпыняли. В итоге вырос наглым и толстым. Забрали кота в город. Недавно привезли и его мать. Там кошку толком не кормили, так как бабуля решила сменить этот мир на иной, а тетя (которая якобы за ней ухаживала) больше говорила, чем делала.

Черный кот. Дарья З. Черный кот. Дарья З.

Справка: День защиты черных котов внесли в календарь в 2007 году по инициативе активистов Итальянской ассоциации защиты животных и окружающей среды. Праздник нашел поддержку во многих странах мира.

Ранее во Всемирный день кошек редакция altapress.ru поделилась фотографиями своих любимцев.