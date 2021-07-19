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Жизнь

Только два знака смогут добиться желаемого. Астрологический прогноз на 19−25 июля

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 19 по 25 июля. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева, барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Космос. Астероиды. Звезды
Космос. Астероиды. Звезды
СС0

На следующей неделе для всех знаков зодиака благоприятно начало или продолжение проектов. Если вы хотите сделать что-то, то лучшего момента просто не найти.

Овен

Овнам стоит понять, что пробить головой стену они не смогут, как бы ни старались. Если что-то не получается, значит вам нужно быть более гибкими и искать другие варианты. Будьте оригинальны. Старайтесь не застревать в привычных схемах и стереотипах.

Телец

Если Тельцы на этой неделе обеспечат себе комфорт и безопасность и не будут отвлекаться на незначительные дела, то смогут достичь все, что запланировали. Самое важное — соблюдать золотую середину. С одной стороны, не быть рабом комфорта, а с другой — не страдать от стесненности.

Люди. Близнецы.
Люди. Близнецы.
unsplash.com/

Близнецы

Близнецам на этой неделе можно просто позавидовать: как они всего добиваются, не тратя при этом много сил и энергии. Однако будьте осторожны — ваше сознание может захватить некая утопическая идея, на реализацию которой вы потратите очень много времени, а результата не будет.

Рак

Раки будут напоминать разряженную батарейку. Полное отсутствие сил и желания что-то делать могут подкосить самые лучшие и чистые намерения. Поэтому, если вы решились на какие-то кардинальные изменения, то, пожалуйста, отседитесь и накопите силы для прыжка на следующей неделе.

Лев

Привлекательности и обворожительности Львов на этой неделе можно только позавидовать. Порой вам даже ничего не нужно будет делать, достаточно только появиться — и все решится само собой. Ваша харизма и обаяние будут решать все.

Секс
Секс
СС0

Дева

Если Девы на этой неделе справятся с критиканством и желанием спорить, которые то и дело их захватывают, то неделя пройдет ровно и спокойно. Если нет — конфликтов не избежать. Постарайтесь быть максимально толерантными и обходительными.

Весы

Для Весов наступит период несвойственной им мягкости нежности. Если прямо говорить — «няшности». Все окружающие будут очень удивлены тем, как вы будете себя вести. Да и для вас самого это станет сюрпризом. Воспользуйтесь этим опытом и понаблюдайте за собой.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе захочется закрыться и спрятаться от всех. Если это произойдет, потеряете много возможностей и перспектив. Не время для пряток! Перешагните через себя и вы увидите, как ошибались, прячась от мира.

Депрессия.
Депрессия.
CCO.

Стрелец

У Стрельцов на этой неделе может появиться ощущение опустошенности и бесполезности любых действий. Отсутствие наполненности и осмысленности существования может даже напугать. Однако если вы сделаете хотя бы небольшое усилие, чтобы увидеть прекрасное в жизни, то поймете, как заблуждались и получите удовольствие.

Козерог

Козероги могут встретиться с большим количеством отказов. Слово «нет» на этой неделе будет звучать чаще, чем обычно. Однако это не должно вас пугать и останавливать. Наберитесь терпения и продолжайте действовать, и концу недели увидите, что все наладилось и вы снова на коне.

Водолей

Водолеям важно забыть про наивность, чтобы не попасться в лапы мошенников. В любой ситуации не теряйте голову и сохраняйте трезвый ум и горячее сердце. Пусть эти два советчика будут равноправны в вашей жизни.

Парень. Розы Свидание.
Парень. Розы Свидание.
ССО

Рыбы

Рыбам на этой неделе важно не бояться проявлять свои чувства и говорить о них их. Иначе вы рискуете пройти мимо любви и упустить очень много приятных и волнующих моментов в своей жизни. Поверьте, рядом есть человек, который нуждается в вашей открытости и эмоциональности.

Справка

Андрей Асабаев — астропсихолог с более чем двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.

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