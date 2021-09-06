Только к одному знаку деньги будут течь рекой. Астрологический прогноз на 6−12 сентября

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Всем знакам зодиака, особенно женщинам, необходимо запомнить главное: если вы будете накручивать и надумывать себе то, чего нет, то ваша ситуация не разрешится никогда. Действуйте, а не думайте, как начать!

Овен

Овнов на этом неделе могут ожидать конфликты с детьми. Будьте терпеливы к своим чадам. Не стоит предъявлять к ним повышенные требования. Тем более, что на этой неделе они вас будут видеть в вас только плохое.

Телец

Тельцы начнут фонтанировать творческими способностями. Вы всех удивите своим напором идей. Позволяйте себе быть спонтанными и непредсказуемыми. И добьетесь на этой неделе всего, чего хотите.

Близнецы

Близнецам надо быть внимательными к своим друзьям и приятелям. Без внимания не должны остаться даже соседи! Все на этой неделе ждут вашего участия и, если не получат его, обидятся и станут строить козни.

Речь. unsplash.com

Рак

Есть ли Раки хотят быть успешными, то они должны ко всему готовиться заранее. На вас может нахлынуть период косноязычия: вместо того, чтобы говорить четко и ясно, вы в волнении будете что-то невнятно мычать.

Лев

У Львов наступит творческий кризис и сомнения в том, занимаются ли они своим делом и занимают ли свое место. Чем быстрее вы найдете выход из этого тупика, тем легче станет всем вокруг. И в помощь вам пословица: «не место красит человека, а человек -место».

Дева

Девы на этой неделе пустятся в философствования и разглагольствования. Вас нельзя будет понять! То, что вы скажете, нельзя будет применить к реальности. Почаще переспрашивайте тех, с кем общаетесь, поняли ли они вас.

Весы

Весам представится хорошая возможность поднять свой финансовый потолок. То, что вы себе напланировали купить, на этой неделе удастся. Подвернется нужная сумма, нужная скидка и вы получите то, что хотите.

Астрология. СС0

Скорпион

Если Скорпионы решили сменить работу или заявить себя в новом качестве на старом месте, то эта неделя — самый лучший период для этого. Будьте смелее и готовьте резюме. Это ваша неделя!

Стрелец

Стрельцам на этой неделе стоит взять в отпуск за свой счет и отдохнуть. Напряжение может серьезно подорвать ваше здоровье. Если не получается взять отпуск, то ложитесь до захода солнца, чтобы сохранить свои нервы!

Козерог

Козероги будут успешны на этой неделе в роли учителя и наставника. Если вам предложат преподавательскую деятельности или чтение лекции — соглашайтесь, не раздумывая. Пусть даже бза символическую плату.

Водолей

Водолеям на этой неделе деньги будут течь в руки сами по себе. Ваша задача лишь не лениться и делать все от вас зависящее, чтобы поток не прекращался. Лучшим способом будет ваше самообразование и самосовершенствование.

Кошка и деньги. pixabay.com.

Рыбы

У Рыб на этой неделе будет пониженный иммунитет и сопротивляемость к стрессу. Берегитесь сквозняков и переохлаждений! Соблюдайте режим питания и сна. Примечательно, что все это на личных делах это не отразится. Вполне вероятно, что вы встретитесь с очень приятным человеком, который в итоге предложит серьезные отношения.