Только один знак будет бояться безденежья. Астрологический прогноз на 21−27 марта

На этой неделе не стоит спешить решать дела, которые касаются бизнеса и денег. Не расстраивайтесь, если переговоры приостанавливаются. Техника может часто давать сбой. Тише едешь, дальше будешь — девиз недели.
Овен
Овны чувствуют себя на коне, они готовы всецело заняться собой. Но и забывать о близких не стоит. Попробуйте присмотреться к партнеру. Какой заботы ему не хватает? Какого внимания хотел бы получить от вас?
Телец
Тельцы займутся исправлением ошибок на работе. Если вам покажется, что срочно нужно сделать инвестиции, послушайте доводы партнера. Постарайтесь не спешить с вложениями.
Близнецы
Близнецам на этой неделе важно перепроверять документы, договоренности и любую поступающую информацию. Не ругайте себя за рассеянность и непродуктивность. Ваша сообразительность и скорость к вам вернется, не переживайте.
Рак
Ракам стоит взять ответственность за хорошее настроение в свои руки. Не перекладывайте это на детей и партнера. Попробуйте проверить и подтвердить тезис о том, что ваше счастье не зависит ни от кого.
Лев
Львы на этой неделе выиграют, если снизят планку ожиданий от партнеров, а также займутся интересным делом. Поиграйте с детьми. И попробуйте увидеть в любимом человеком друга, с которым можно хорошо провести время.
Дева
Девы на неделе будут склоны в любых неудачах и потерях винить всех вокруг. Постарайтесь не вступать в конфликт, не говорить грубых слов, не доказывать свою правоту. Спросите себя, что прямо сейчас сделает вас счастливым?
Весы
Весы на неделе могут полностью загрузиться мыслями о работе. И расстроить себя страхами безденежья. Эти мысли не приведут к верному решению, отбросьте их. Переключитесь на заботу о доме и детях.
Скорпион
Скорпионы увидят себя на этой неделе с другой стороны. Не спешите с выводами. И не бегите сразу менять прическу и гардероб. Все хорошенько обдумайте, проконсультируйтесь со специалистом.
Стрелец
Стрельцам сложно будет почувствовать себя спокойными и удовлетворенными. Следите за речью. Не страдайте от того, что не удается побыть наедине с собой. Найдите плюсы в том, что родственники требуют вашего внимания.
Козерог
Козерогам нужно продолжать реализовывать новые творческие идеи. Спокойно принимайте любые изменения, связанные с вашей работой, бизнесом, партнером.
Водолей
Водолеям важно не концентрироваться на выгоде. Дайте возможность партнеру проявить себя и решить ваши насущные вопросы. Попробуйте поверить в него. Он справится.
Рыбы
Рыбам на этой неделе лучше не ссориться с мамой и партнером по браку. Дайте себе возможность уединиться и не решать вопросы с деньгами и договоренностями.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, преподаватель ведической астрологии, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.