21 марта
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Жизнь

Только один знак будет бояться безденежья. Астрологический прогноз на 21−27 марта

Altapress.ru представляет гороскоп на неделе на 21−27 марта. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной, барнаульского астропсихолога и преподавателя ведической астрологии.

Астрологический прогноз. Астрология.
Астрологический прогноз. Астрология.
altepress.ru.

На этой неделе не стоит спешить решать дела, которые касаются бизнеса и денег. Не расстраивайтесь, если переговоры приостанавливаются. Техника может часто давать сбой. Тише едешь, дальше будешь — девиз недели.

Астрологический прогноз. Овен.
Астрологический прогноз. Овен.

Овен

Овны чувствуют себя на коне, они готовы всецело заняться собой. Но и забывать о близких не стоит. Попробуйте присмотреться к партнеру. Какой заботы ему не хватает? Какого внимания хотел бы получить от вас?

Астрологический прогноз. Телец.
Астрологический прогноз. Телец.

Телец

Тельцы займутся исправлением ошибок на работе. Если вам покажется, что срочно нужно сделать инвестиции, послушайте доводы партнера. Постарайтесь не спешить с вложениями.

Астрологический прогноз. Близнецы.
Астрологический прогноз. Близнецы.

Близнецы

Близнецам на этой неделе важно перепроверять документы, договоренности и любую поступающую информацию. Не ругайте себя за рассеянность и непродуктивность. Ваша сообразительность и скорость к вам вернется, не переживайте.

Астрологический прогноз. Рак.
Астрологический прогноз. Рак.

Рак

Ракам стоит взять ответственность за хорошее настроение в свои руки. Не перекладывайте это на детей и партнера. Попробуйте проверить и подтвердить тезис о том, что ваше счастье не зависит ни от кого.

Астрологический прогноз. Лев.
Астрологический прогноз. Лев.

Лев

Львы на этой неделе выиграют, если снизят планку ожиданий от партнеров, а также займутся интересным делом. Поиграйте с детьми. И попробуйте увидеть в любимом человеком друга, с которым можно хорошо провести время.

Астрологический прогноз. Дева.
Астрологический прогноз. Дева.

Дева

Девы на неделе будут склоны в любых неудачах и потерях винить всех вокруг. Постарайтесь не вступать в конфликт, не говорить грубых слов, не доказывать свою правоту. Спросите себя, что прямо сейчас сделает вас счастливым?

Астрологический прогноз. Весы.
Астрологический прогноз. Весы.

Весы

Весы на неделе могут полностью загрузиться мыслями о работе. И расстроить себя страхами безденежья. Эти мысли не приведут к верному решению, отбросьте их. Переключитесь на заботу о доме и детях.

Астрологический прогноз. Скорпион.
Астрологический прогноз. Скорпион.

Скорпион

Скорпионы увидят себя на этой неделе с другой стороны. Не спешите с выводами. И не бегите сразу менять прическу и гардероб. Все хорошенько обдумайте, проконсультируйтесь со специалистом.

Астрологический прогноз. Стрелец.
Астрологический прогноз. Стрелец.

Стрелец

Стрельцам сложно будет почувствовать себя спокойными и удовлетворенными. Следите за речью. Не страдайте от того, что не удается побыть наедине с собой. Найдите плюсы в том, что родственники требуют вашего внимания.

Астрологический прогноз. Козерог.
Астрологический прогноз. Козерог.

Козерог

Козерогам нужно продолжать реализовывать новые творческие идеи. Спокойно принимайте любые изменения, связанные с вашей работой, бизнесом, партнером.

Астрологический прогноз. Водолей.
Астрологический прогноз. Водолей.

Водолей

Водолеям важно не концентрироваться на выгоде. Дайте возможность партнеру проявить себя и решить ваши насущные вопросы. Попробуйте поверить в него. Он справится.

Астрологический прогноз. Рыбы.
Астрологический прогноз. Рыбы.

Рыбы

Рыбам на этой неделе лучше не ссориться с мамой и партнером по браку. Дайте себе возможность уединиться и не решать вопросы с деньгами и договоренностями.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, преподаватель ведической астрологии, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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