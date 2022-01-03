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Жизнь

Только один знак будет сиять улыбкой, как солнышко. Астрологический прогноз на 3−9 января

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 3 по 9 января. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева, барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Девушка. Улыбка.
Девушка. Улыбка.
СС0

Совет всем знакам зодиака: не отчаивайтесь, все плохое когда-то заканчивается! Все равно в итоге наступит день. Хотя, неопределенность и некая рассеянность будут присутствовать всю неделю. Скорее всего, будет сложно собраться с мыслями. Отнеситесь ко всему философски и с юмором.

Овен

Овнам всю неделю важно находиться в общении с другими людьми, чего они и так будут желать. Не сдерживайте себя, активность даст вам большое удовольствие и пользу. Если вам предложат провести какое-то массовое мероприятие, ни в коем случае не отказывайтесь!

Телец

Тельцам тоже придется несладко. На вас навалят какую-то непосильную ответственность. Самое противное, что вы не сможете от этого отказаться. Наберитесь сил и действуйте! Тем более что в ближайшем будущем ваш поступок сослужит хорошую службу.

Близнецы

Если Близнецы будут такими же замороченными, то с ними вообще никто общаться не будет! Прекратите всех учить и наставлять. Наоборот — начните больше слушать, учиться у других. И тогда неделя пройдет на ура.

Ссора. Конфликт.
Ссора. Конфликт.
unsplash.com/

Рак

Ракам на этой неделе придется пережить конфликт или серьезную ссору. Не впадайте в отчаяние! Пока примите все как есть, не делайте никаких активных шагов. И в ближайшие дни ситуация разрешится сама. Конечно, не на этой неделе.

Лев

Львы будут блистать своим красноречием и ораторским искусством. Ваши пламенные речи и тосты будут вдохновлять на подвиги и поступки. Постарайтесь извлечь из этого пользу.

Дева

Девам будет очень сложно сосредоточиться, потому что вы будете увлечены романтическими мечтаниями. Хватит сдерживаться, откройтесь объекту своей страсти. Прекратите мучить и себя, и его! Тем более что вам давно уже пора расставить все точки над i.

Весы

Для Весов самым лучшим будет продлить свой отдых на этой неделе и не ввязываться ни в какие дела и тяготы. Вы нуждаетесь в отдыхе, расслаблении и комфорте. Включите любимый сериал или толстостенную любимую книгу и пропадите на несколько дней.

...любит читать популярную литературу.
…любит читать популярную литературу.
Estevan Diacono @ flickr.com

Скорпион

От Скорпионов на этой неделе потребуется вся выдержка и уравновешенность, чтобы не наломать дров. Вспышки раздражения ни к чему хорошему не приведут! Тем более если за этим последует какие-то ваши действия. Отложите все на следующую неделю, а потом поступайте как хотите.

Стрелец

У Стрельцов будет лучезарное и оптимистичное настроение всю неделю! Вашему состоянию можно только позавидовать. Сияйте, как солнышко, и делитесь радостью со всеми. Пусть среди зимы наступит лето!

Козерог

У Козерогов на этой неделе может пошатнулся самооценка. Не воспринимайте всерьез критику. Она не имеет отношения к вам. Она относится только к делу, которым вы заняты — и это большая разница!

Водолей

У Водолеев может увеличиться рассеянность, которая приведет к потере чего-то ценного. Будьте собраны и сосредоточены больше, чем обычно. Будьте внимательны, глядите по сторонам, чтобы потом не жалеть о последствиях.

Семья, дети. Отпуск. Море.
Семья, дети. Отпуск. Море.
CC0

Рыбы

Рыбам лучшего времени для поездки просто не сыскать. Это может быть как командировка на несколько дней, так и приятный отдых совсем не связанный с работой. Смените обстановку и даже не важно на сколько дней! Поверьте, любые перемены чрезвычайно вас обогатят и порадуют!

Справка

Андрей Асабаев — астропсихолог с более чем двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.

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