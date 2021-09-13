Только один знак будет успешным. Астрологический прогноз на 13−19 сентября

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Всем знакам зодиака необходимо начать заботиться о своем нервном здоровье. Если вам тяжело собраться, то прежде всего определите, что вы хотите. И не забывайте об отдыхе, медитации и режиме сна.

Овен

Овнам на этой неделе нужно обязательно перепроверять все, что они делают. Есть риск профессиональных ошибок и личных просчетов. Обязательно слушайте то, о чем вам говорят, и мотайте на ус. Не отмахивайтесь никогда от критики, какой бы обидной она не была, и все будет прекрасно.

Телец

Тельцам будет на этой неделе сходить в гости, пообщаться с кем-нибудь. Зацикленность на себе и на своих задачах и проблемах до хорошего вас не доведет. На одной из встреч вы услышите ответ на вопрос, который очень долго беспокоил и не давал двигаться.

Близнецы

Близнецы на этой неделе будут просто непобедимы. Вы повергнете в бегство всех врагов! Верьте в себя, будьте решительны и знайте, что все получится. Главное не забывать о милосердии к побежденным.

День святого Валентина , любовь , романтика. СС0

Рак

Для Раков наступает пора романтики. На глазах будут розовые очки, которые заставят вас признаваться в любви окружающим. Будьте искренни и естественны! Лучшее, что вы можете сделать на этой неделе — подарить романтический вечер своему любимому человеку.

Лев

Для Львов наступает неделя изоляции и одиночества. Все будут вас бесить. Поберегите здоровье, свое и окружающих! Уйдите сами! Займитесь занятие «для одиночек», которое сможет вас увлечь. Это может быть как чтение книги, так и просмотр фильма или рыбалка в конце концов.

Дева

Дев поглотит лень и апатия! Даже то, что нравилось, будет даваться с трудом и напряжением. У вас не будет мотивации. На фоне этого может появиться постоянная раздражительность и недовольство. Скорее разберитесь в себе.

Весы

Весы найдут поддержку на этой неделе в родных стенах. Если даже родной дом далеко, а вы попали в трудную ситуацию и не знаете, что делать, просто позвоните или напишите близким. Это даст вам необходимый запас сил, который позволит все преодолеть.

Карьера. Алтайский филиал РАНХиГС.

Скорпион

У Скорпионов начнется неделя невероятного энтузиазма. Вас не оттащишь от работы. Все, за что будете браться, станет получаться само собой. Те проекты, которые висели месяцами, будут закончены за считанные часы. Вы поразите всех своей работоспособностью!

Стрелец

Красноречию Стрельцов не будет предела. Слова будут проникать в сердце любого человека легко и свободно. Если недавно вас не понимали, то теперь у вас будет толпы поклонников, которые будут внимать каждому слову и следовать по пятам за вами хоть на край света.

Козерог

Если Козероги будут продолжать делить все на черное и белое, то в итоге останутся в одиночестве. Эта неделя преподаст вам урок, что злая критика и категоричность могут привести к печальным последствиям. Будьте добрее и милосерднее.

Водолей

Водолеем стоит прислушиваться к тому, что им говорят близкие, особенно женщины. Женская мудрость способна на помочь в любой сложной ситуации. Не пренебрегайте этой помощью.

Страх , депрессия , отчаяние. CC0

Рыбы

Рыбам на этой неделе будет сложнее всего, потому что их будет преследовать хроническое невезение. Старайтесь ничего важного и ответственного не предпринимать. Будьте улыбчивы, легки и жизнерадостны несмотря на все невзгоды. Не дайте жизни себя поломать, знайте, что все — к лучшему.