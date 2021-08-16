Только один знак находится в большой опасности. Астрологический прогноз на 16−22 августа

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 16 по 22 августа. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Всем знакам зодиака следует быть особо терпимым и бережным к тем, кто слабее! Обратите внимание на тех, кто зависит от вас. Протяните руку помощи и поддержки тем, кому в жизни не так повезло, как вам. Неизвестно, каким будет ваше положение в этом быстро меняющемся и непредсказуемом мире через мгновение. Может быть, вы окажетесь на их месте и будете нуждаться в поддержке сами.

Овен

Овнам на этой неделе очень важно не накручивать себя и не поддаваться панике. Ваша психика будет уязвима и ослаблена. Старайтесь ко всему относиться спокойно. Будьте более позитивные и оптимистичны. И помните, что все к лучшему.

Телец

Тельцам стоит обратить внимание на свое предчувствие и посмотреть на знаки, которые вокруг вас. Может быть, вы выпускаете из внимание какую-то примету и не видите какой-то знак, на которой всегда обращали внимание и он вам помогал.

Близнецы

У Близнецов могут возникнуть проблемы с самооценкой и самоуважением. Не обращайте внимание на критику и осуждение в свой адрес. Хвалите себя и приободряйте даже за самую небольшую победу.

Парашют СС0

Рак

Ракам стоит обратить внимание на технику безопасности и не относиться беспечно к экстриму и риску. Не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты и не забывайте о технике безопасности, когда занимаетесь спортом, связанным с травматизмом.

Лев

Если Львы хотят, чтобы их поняли, им надо меньше говорить и думать, а больше делать. Ведь за человека говорят поступки.

Дева

Девы на этой неделе сразят всех своим обаянием и харизмой. Постарайтесь больше улыбаться и быть открытыми и радушными людьми. Если вы долго собирались выйти в люди, то сейчас настал для этого самый лучший момент: вам всегда и везде будут рады.

Весы

Весам стоит заняться самодисциплиной. Не кажется ли, что вы разболтались и разленились? Составьте распорядок дня и пересмотрите, его если он у вас есть. Обдумайте планы на ближайшее время.

Работа. Офис. Сотрудники. СС0

Скорпион

Если Скорпионы решаются сменить место работы, то эта неделя — хороший шанс для поиска нового места. Начните активно рассылать свое резюме и интересоваться новыми возможностями у близких и знакомых.

Стрелец

Чтобы у Стрельцов на этой неделе все прошло прекрасно, им стоит уделить свое внимание хобби. Возможность для отдыха и восстановления сил, а также раскрытия своего творческого потенциала это то, что вы получите легко и просто. К тому же, хобби могут стать прекрасной возможностью для расширения и масштабирования своего бизнеса.

Козерог

Козерогом стоит начать делиться своей властью. Начните делегировать свои обязанности. Начните поручать самые мелкие задания, которые для вас не грозят большими потерями. Постепенно у вас все получится!

Работа в офисе. pixabay.com

Водолей

Водолеям нужно избавиться от паразитов, которые сидят на их шее. Конечно, за счет них вы кажетесь значительными и важными, но посмотрите, какую цену вы платите за это. Может быть, стоит поднять самооценку и дать возможность остальным жить своей жизнью, не проживая ее за них?

Рыбы

Рыбам необходимо избавиться от гнетущего чувства вины и стыда из-за того, что они сделали что-то неправильно по мнению окружающих. Если вам стыдно за то, что вы сделали, попросите прощения. Если вам страшно об этом говорить, то напишите на листочке и сожгите.