Только один знак особенно рискует заболеть. Астрологический прогноз на 18−24 октября

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 18 по 24 октября. Расскажем о том, что ждет вас на этой неделе.

Овен

Овны будут чувствительными и эмпатичными. За это вам воздастся, но старайтесь не переборщить с сочувствием к окружающим, иначе перенесете их проблемы на себя. А так и захандрить недолго.

Телец

Тельцы придут к внутреннему равновесию, у них наладится сон. Эта неделя благоприятна для начала путешествий, лечения и восстановления организма. Очень хороший эффект дадут духовные практики и посещение храмов и святынь. Опасайтесь мошенников.

Близнецы

Наступает идеальное время, чтобы вытрясти тараканов из головы и перестать заниматься самоедством. Встретьтесь с друзьями, помиритесь с родными. Благоприятный период для покупки и продажи недвижимости и автотранспорта.

Рак

Звезды советуют заняться самосовершенствованием, как профессиональным, так и личностным. Но не переусердствуйте, а то допустите разлад с любимым человеком. Если между вами сейчас есть напряженность, скорее постарайтесь расставить все точки над «i», иначе последствия могут быть фатальными.

Рак-фермер. коллаж altapress.ru.

Лев

Вас на этой неделе потянет всех учить и наставлять. Помните главный принцип: не просят — не лезь. А вот грамотное наставничество дадут очень хороший результат.

Дева

Девам на этой неделе следует посвятить все свое время близким и родным. Съездите в гости. Поучаствуйте в семейных делах. Устройте пикник или любой другой маленький праздник, которое сблизит родовые связи. Помиритесь с кем-то, кто нуждается в вашей поддержке.

Весы

На этой неделе Весам нужно позаботиться о здоровье. Одевайтесь потеплее, вовремя принимайте пищу и ложитесь спать. Благоприятный период для получения кредитов и инвестиций.

Скорпион

Для Скорпионов наступает период улучшения дел в карьере. Ваши проекты, лежащие на полке, наконец-то получат развитие. Дела от вас потребуют много сил, поэтому старайтесь больше отдыхать.

Речь. unsplash.com

Стрелец

Стрельцы будут блистать красноречием и ораторскими навыками, они смогут убедить в своей правоте кого угодно. Но не будьте слишком болтливы, иначе покажетесь не в лучшем свете.

Козерог

На этой неделе важно присмотреться к коллегам. Пришло время почистить ряды. Но будьте аккуратны, не вредите людям. Расставайтесь без драмы.

Водолей

Вам будет сопутствовать успех в бизнесе. Подняться по карьерной лестнице? Да прыжком на одной ноге. У вас все получится, будьте спокойны.

Рыбы

На этой неделе Рыбам нужно перестать быть молчаливыми. Не стесняйтесь говорить о своих чувствах и переживаниях. Но, пожалуйста, не забывайте и о чувствах других людей.