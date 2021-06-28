Только один знак сможет поправить свое финансовое положение. Астрологический прогноз с 28 июня по 4 июля

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля. Кому отказаться от критики и всезнайства, кому — от работы, а кому — от проблем, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Абсолютно всем знакам зодиака на этой неделе необходимо проявить максимум Постарайтесь избегать открытых конфронтациий и решать дела миром. Больше общайтесь к позиции оппонента, чтобы лучше понять его и эффективнее решить любую задачу.

Овен

Главные задачи Овнов на этой неделе касаются сферы профессиональной деятельности и карьеры. Будьте особенно внимательны, когда принимаете решение о том, как и что делать. Также от вас потребуется максимальная искренность.

Телец

Тельцы, ваша излишняя мнительность может все испортить просто потому, что все неправильно поняли. Не торопитесь и раньше времени не давайте толкований поступков ваших оппонентов.

Близнецы

Близнецам очень важно на этой неделе отказаться от критики и всезнайства. Если вас что-то не устраивает, сообщите об этом без оценки и унижения своего оппонента. Будьте очень аккуратны с советами и комментариями, тогда все получится.

Депрессия. CCO.

Рак

Раки на этой неделе могут почувствовать упадок сил и слабость. Для того, чтобы руки у вас не совсем опустились, найдите простое занятие и с удовольствием займитесь им. Не ведите дел, которые вызывают у вас напряжение и сопротивление.

Лев

Если Львы позволят на этой неделе другим высказывать свое мнение и действовать так, как хотят, то добьются невероятных успехов и быстрого получения желаемого. В противном случае вы загубите все на корню.

Девы

Девам на этой неделе будет не до работы. Ваши романтичности не будет предела. Дайте возможность своей эмоциональности выйти наружу. Расскажите всем, что чувствуете. И чем быстрее вы раскроетесь, тем легче получите приятного от жизни.

Весы

Весам на этой неделе захочется уединенности, чтобы предаваться размышлениям. Обязательно воспользуйтесь этим настроением, чтобы отдохнуть и разгрузить свою голову от мелких бытовых мыслей. Тем более, что ваше окружение сможет это позволить.

Мысли. СС0

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе обострятся интуиция и внутреннее чутье. Постарайтесь верить своему внутреннему голосу — так избежите очень многих проблем и затруднений. Обращайте больше внимания на приметы и знаки. Помните, что приснилось ночью — пригодится.

Стрелец

У Стрельцов на этой неделе начнется творческий подъем. Если вы что-то не могли достигнуть стандартными методами, то сегодняшнее состояние позволит достичь желаемого легко и просто. Не сдерживайте себя в рамках логики. Будьте спонтаннее!

Козерог

Чтобы Козероги провели эту неделю эффективно, необходимо перестать к себе придираться и искать недостатки. Вы восхитительны!

Водолей

Водолеям необходимо избегать ситуации, в которых они будут чувствовать себя виноватыми. Разберитесь с этим чувством и простите себя. Найдите в себе ресурсы для этого, и все только выиграют.

Копилка. Деньги. СС0.

Рыбы

Рыбы на этой неделе смогут поправить свое финансовое положение. Постарайтесь не отказываться от новых возможностей и перспектив. С удовольствием беритесь за все новое и отказывайтесь от унылого старого.