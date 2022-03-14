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Жизнь

Только один знак сможет встряхнуться. Астрологический прогноз на 14−20 марта

Altapress.ru представляет гороскоп на неделе на 14−20 марта. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной, барнаульского астропсихолога и преподавателя ведической астрологии.

Прогноз на будущее.
Прогноз на будущее.
altapress.ru.

Эта неделя может оказаться очень насыщенной и эмоциональной. Внимательно отнеситесь к своему самочувствию и не перегружайтесь делами. Многие почувствуют смену приоритетов и пройдут обновление во всех смыслах.

Овен

Овны могут оказаться без сил и, несмотря на колоссальный успех, захотят уединиться. Не бойтесь снизить темп жизни. Попробуйте на этой неделе быть более внимательными к тому, что происходит с вами внутри, нежели снаружи.

Телец

Тельцы на этой неделе воспрянут духом и почувствуют, чего хотят. Не пытайтесь моментально наверстать упущенное. Будет и на вашей улице праздник. Спокойно приходите в себя. Уделите внимание маме, детям.

Близнецы

Близнецам на этой неделе может показаться, что пора выйти в свет и заявить о себе. Поверьте, вы успеете это сделать. Не пытайтесь сразу все всем рассказать. А коллегам по работе уделите внимание. Общение с мамой в конце недели стать для вас настоящим лекарством.

Костюм
Костюм
CCO

Рак

Раки на этой неделе будут более деловыми, ответственными. Почувствуют в себе силы договариваться с кем угодно. Если братья или сестры предложат общение, то не отказывайтесь: получите ценное мнение и важную информацию.

Лев

Львам неделя откроет новые горизонты и возможности. Тайные, сокровенные знания найдут вас сами. Не отказывайтесь от предложения учиться. Углубляйте отношения с родителями и родственниками партнера.

Дева

Девам не стоит бросать все силы на налаживание связей. Умерьте амбиции первоклассного переговорщика. Если ваше внимание будет полностью поглощено партнером, конец недели вернет вас с небес на землю — почувствуете недомогание.

Весы

Весы на этой неделе смогут немного успокоиться и почувствовать себя уютно дома и на работе. Теперь вас могут захватить беспокойства о здоровье. Не уходите в них с головой.

Отдых. Уют. Чай
Отдых. Уют. Чай
СС0

Скорпион

Скорпионам важно на неделе не делать выводов о партнерах и отношениях с ними. Связи по работе в ближайшее время будут налаживаться сами. А в личных отношениях на неделе возьмите паузу.

Стрелец

Стрельцы наконец-то оживут и захотят перемен. Не спорьте и не настаивайте на своем. Вместо этого переключите внимание на восстановление. Выполняйте свои обязанности дома и на работе.

Козерог

Козероги почувствуют вдохновение действовать и работать. Не продавливайте ситуацию. Продолжайте заниматься внутренними изменениями. Учеба и хороший наставник — то, что вам сейчас нужно.

Водолей

Водолеям было нелегко. На этой неделе у вас есть шансы прийти в себя, оглядеться по сторонам, увидеть партнера с другой, неожиданной стороны. Не торопитесь восстанавливать «справедливость». Для вас по-прежнему актуален постельный режим.

Девушка. Сон.
Девушка. Сон.
unsplash.com

Рыбы

Рыбам на этой неделе посчастливится проснуться и встряхнуться. Только не бегите сворачивать горы. Хорошенько почистите свои перышки. Разложите в голове все по полочкам.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, преподаватель ведической астрологии, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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