Только один знак ждет отличный заработок. Астрологический прогноз на 2−8 августа

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю со 2 по 8 августа. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

На эту неделю всем знакам советую быть более внимательными и бдительными и не совершать необдуманных легкомысленных поступков. Есть риск поплатиться за свою легкомысленность и потерять что-то ценное.

Овен

Овнам на этой неделе очень важно не верить никому на слово. Проверяйте документы, смотрите резюме, тщательно читайте договоры. Если вы решили поверить чужому слову, то хотя бы прислушайтесь к своей интуиции.

Телец

Такой неуверенности, какая будет на этой неделе, Тельцы вряд ли когда-либо испытывали. Уровень вашей самооценки будет низок как никогда, поэтому не позволяйте окончательно зарыть себя в землю: бегите от тех, кто критикует или осуждает.

Прогулка. СС0

Близнецы

Чтобы настроение Близнецов всю неделю было радостным, им нужно как можно больше гулять и общаться. Постарайтесь не засиживаться на одном месте. Будьте мобильны и легки на подъем.

Рак

Ракам на этой неделе предоставится хорошая возможность заработать неплохую сумму денег. Если будете добросовестными и трудолюбивыми, то обязательно получите награду. Однако вы все можете испортить, если начнете думать, как распорядиться тем, чего еще не получили.

Лев

На Львов нападет на этой неделе хандра и слабоволие. Чтобы их победить вам придется приложить удвоенные силы. Вспомните, что вы царь зверей и все можете! Соберите всю свою волю и силы в кулак.

Дева

Девы на этой неделе будут заражены философским отношением к жизни. Действий и реальный поступков от вас не дождутся. Но зато демагогии и философствования будет хоть отбавляй. Однако среди этого потока рассуждений будет много интересного и дельного.

Магический шар , экстрасенс. СС0

Весы

Весы будут обладать невероятной интуицией. Очень важно наблюдать за всеми знаками, которые дает жизнь. Не стесняйтесь говорить о своих опасениях и подозрениях окружающим. Позже они будут вам благодарны!

Скорпион

Скорпионам на этой неделе важно заняться гармонизацией отношений со своим любимым человеком. Уделите ему больше внимания, сводите куда-нибудь отдохнуть. Устройте ему что-нибудь романтическое!

Стрельцы

Из-за того, что Стрельцы слишком увлечены внешним, они уделяют мало времени себе и своим потребностям. В результате это может привести к стрессу или даже болезни. Чтобы этого не произошло, хотя бы соблюдайте режим дня и питания.

Козерог

Козероги должны на этой неделе относиться к себе более мягко. Прекратите заниматься самобичеванием. Сядьте и спокойно разберитесь, что вы сделали не так, извлеките уроки и двигайтесь дальше.

Психология.

Водолей

Критиканству Водолеев на этой неделе не будет предела. Постарайтесь прежде задать себе вопрос: «А другим интересно то, что я говорю, просят моей оценки и участия?». Говорите только когда уверены в необходимости.

Рыбы

Чтобы у Рыб на этой неделе все получилось, нужно знать, что чувства, которые они испытывают должны быть объяснены окружающим. Иначе с вами ни о чем невозможно будет договориться.