Только один знак ждет романтический сюрприз. Астрологический прогноз на 5−11 июля

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 5 по 11 июля. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Для всех знаков один совет: постарайтесь уделить как можно больше времени своему внутреннему миру. Занимайтесь тем, что интересно только вам. Живите так, чтобы все было в радость в первую очередь вам, а потом всем остальным.

Овен

Овнам на этой неделе очень важно следить за тем, насколько правильно окружающие понимают ваши слова. Если вы хотите быть эффективными, постарайтесь объяснять все просто и понятно. Для этого в первую очередь нужно самому нужно понять, что вы хотите. Без этого никак.

Телец

Тельцам на этой неделе стоит оглядеться и посмотреть на то, как идут его дела в семье и кругу близких. Кто-то наверняка нуждается в вашей поддержке и участии. И от вас потребуется конкретное действие, а не слова и рассуждения. Будьте готовы к этому и не упустите момент!

Близнецы

Активным Близнецам на этой неделе стоит побыть в изоляции. Это может быть медитация или прогулка по лесу. Тишина в голове создаст ясность и упорядоченность в делах.

Офис компании SWS Group. Анна Зайкова

Рак

Ракам придет заманчивое предложение о работе. Обязательно им воспользуйтесь. Даже если не получите желаемого, вам откроются новые головокружительные перспективы, потому что вы вышли из зоны комфорта на новую высоту. Рискуйте — у вас обязательно все получится.

Лев

Амбиции Львов будут зашкаливать. Но одна этой неделе хочется вас предостеречь от конфронтации и противопоставлению себя интересам вашего ближнего круга. Постарайтесь быть как можно более спокойными рядом с ними.

Девы

Девам на этой неделе начнет везти. Причем там, где вы всегда обычно терпели поражение, станете победителем с помощью самых легких и доступных методов.

Весы

Весы вдруг начнут действовать во вред себе под влиянием чувства вины или самокритики. Не верьте никому. Вы самый талантливый и любимый всеми человек на Земле — убеждайте себя в этом всю неделю и станет легче.

Бумага. Рукоделие. СС0

Скорпион

Скорпионам вдруг захочется сделать что-то своими руками. Можете уже сейчас поискать что-то, что вы давно забросили, и завершить начатое. Или же займитесь новым делом.

Стрелец

На Стрельцов может навалиться агрессивность и вспыльчивость. Держите себя в руках! Проявите всю выдержку, какая у вас есть. Ярость — явление для вас временное. Если вы не удержитесь, то потом придется краснеть за свое поведение.

Козерог

Козерогам на этой неделе нужно будет оставаться честными и порядочными что бы ни происходило. Воздержитесь от вранья как себе, так и близким. Порядочность и великодушие — это то что от вас все ждут. Не подведите их.

Водолей

Для Водолеев наступает хороший период для крупных покупок и вложений. Ваши инвестиции будут успешны. Пришло время реализовывать свои желания и мечты. Вам осталось лишь разобраться с тем, что вы хотите на самом деле.

День святого Валентина , любовь , романтика. СС0

Рыбы

Рыб ожидает неожиданное романтическое свидание, которое может перерасти в глубокое чувство. Не бойтесь быть открытой и естественной. Однако же не предавайте себя и не делайте, то что не хотите, из страха потерять близкого. Не надо строить любовь, предавая себя.