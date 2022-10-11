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Жизнь

Том Круз в космосе. Американский актер полетит на космическую станцию для съемок фильма

Том Круз может отправиться в космос на съемки фильма, сообщает Газета.ru со ссылкой на The New York Post.

Том Круз
Том Круз
Wikimedia Commons

Режиссер Дуг Лиман планирует снять фильм со сценами из открытого космоса. Главную роль в нем сыграет Том Круз.

Предположительно, для съемок фильма актер отправится на ракете к Международной космической станции.

Он также выйдет в открытый космос, за пределы МКС.

Представитель компании Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли рассказала, что не весь фильм будет снят в космосе. Большую его часть создадут на Земле.

В космос главный герой Тома Круза отправится, чтобы спасти положение — на этот раз по-настоящему.

Напомним, в прошлом году актриса Юлия Пересильд отправилась на МКС с космодрома «Байконур».

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