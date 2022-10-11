Том Круз в космосе. Американский актер полетит на космическую станцию для съемок фильма

Режиссер Дуг Лиман планирует снять фильм со сценами из открытого космоса. Главную роль в нем сыграет Том Круз.
Предположительно, для съемок фильма актер отправится на ракете к Международной космической станции.
Он также выйдет в открытый космос, за пределы МКС.
Представитель компании Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли рассказала, что не весь фильм будет снят в космосе. Большую его часть создадут на Земле.
В космос главный герой Тома Круза отправится, чтобы спасти положение — на этот раз по-настоящему.
Напомним, в прошлом году актриса Юлия Пересильд отправилась на МКС с космодрома «Байконур».