Том Круз в космосе. Американский актер полетит на космическую станцию для съемок фильма

Том Круз может отправиться в космос на съемки фильма, сообщает Газета.ru со ссылкой на The New York Post.

Режиссер Дуг Лиман планирует снять фильм со сценами из открытого космоса. Главную роль в нем сыграет Том Круз.

Предположительно, для съемок фильма актер отправится на ракете к Международной космической станции.

Он также выйдет в открытый космос, за пределы МКС.

Представитель компании Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли рассказала, что не весь фильм будет снят в космосе. Большую его часть создадут на Земле.

В космос главный герой Тома Круза отправится, чтобы спасти положение — на этот раз по-настоящему.

Напомним, в прошлом году актриса Юлия Пересильд отправилась на МКС с космодрома «Байконур».