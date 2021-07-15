Томенко доложили о наркоситуации в Алтайском крае: ликвидировали лабораторию и центнер наркотиков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание антинаркотической комиссии, на которой обсудили борьбу с наркоманией, сообщает правительство региона.

На заседании обсудили эффективность профилактики наркомании и противодействия распространению наркотиков, а также выявление, лечение и реабилитацию наркозависимых.

По данным краевого МВД, в первом полугодии 2021 года зарегистрировали 1556 наркопреступлений, на 24% возросло количество сбытчиков.

«Пресечена деятельность 15 организованных групп, причастных к распространению наркотиков в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и Рубцовске. Ликвидированы семь интернет-магазинов, одна подпольная нарколаборатория. Из незаконного оборота изъято свыше 145 килограммов наркотических средств», — рассказали в ведомстве.

В полиции подчеркнули, что «стабилизирующее воздействие на наркоситуацию» оказывают профилактические мероприятия: «Мак», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России» и другие.

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Глава краевого минобразования Максим Костенко подчеркнул необходимость усиления профилактики наркомании среди несовершеннолетних.

«Подростки подвержены высокому риску вовлечения не только в употребление наркотиков, но и в их незаконное распространение», — отметил министр.

Антинаркотическая комиссия решила увеличить охват детей услугами учреждений допобразования и создать ячейки Российского движения школьников, которые помогут обеспечить занятость детей.

Ранее сообщали, что наркодилеры осваивают IT-сферу, а Барнаул оказался в опасной близости к точке невозврата.