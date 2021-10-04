Томенко и Романенко ко дню Космических войск оценили вклад Алтая в развитие ракетного комплекса

4 октября Россия отмечает день Космических войск, с чем военнослужащих и ветеранов поздравили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко.

Они отметили высокий профессионализм военных, самоотдачу и умение в кратчайшие сроки решать сложные технологические вопросы.

В Алтайском крае находятся воинские части, принимающие участие в управлении стартами с космодромов Байконур, Восточный и Плесецк, напомнили первые лица региона.

«Существенный вклад в развитие ракетно-космического комплекса вносит Алтайский оптико-лазерный центр, где работает система контроля космического пространства. На боевом дежурстве находится радиолокационная станция „Воронеж“, обеспечивающая безопасность неба над нашей страной», — говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой краевого правительства.

Космические войска России отмечают свой профессиональный праздник именно 4 октября потому, что в этот день в 1957 году в СССР с космодрома Байконур успешно запустили первый искусственный спутник Земли.

Ранее стала известна дата вылета корабля «Союз» с сибирячкой Анной Кикиной.