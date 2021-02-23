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Жизнь

Томенко и Романенко поздравили Алтайский край с Днем защитника Отечества

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества. Он пожелал, чтобы праздник доблести и отваги всегда проходил под мирным небом.

Слет кадетов
Слет кадетов
22.mvd.ru

Видеопоздравление утром 23 февраля опубликовала пресс-служба краевого правительства.

«Жители Алтайского края ежедневно своим трудом, талантом, энергией создают благополучие родной земли. Дорогие друзья, желаю вам добра и счастья», — обратился к жителям региона Виктор Томенко.

Также свои поздравления в честь праздника направил спикер краевого парламента Александр Романенко.

«Ежегодно с Алтая призывают в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации около 5 тысяч человек. Мы гордимся тем, что наши ребята проходят службу в различных частях страны — от Камчатки до Калининграда. Армейский опыт помогает им становиться сильнее, ответственнее, достигать поставленных целей в любых сферах!» — говорится на сайте АКЗС.

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