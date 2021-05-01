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Жизнь

Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края, упомянув обновленную Конституцию

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко 1 мая поздравили жителей края с праздником Весны и Труда.

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сессия АКЗС, 29 апреля 2021 года.
Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сессия АКЗС, 29 апреля 2021 года.
Анна Зайкова

Первомай — по-настоящему народный праздник, отмечается в поздравлении от тандема глав исполнительной и законодательной власти. В первую очередь 1 мая прославляют людей труда.

Только добросовестная, ответственная работа способствует развитию каждого региона России Честные труженики во все времена были опорой государства, поэтому в нашей стране делают все возможное для защиты их интересов. Повышение качества жизни, заработной платы и уровня социального обеспечения работника являются важнейшими направлениями государственной политики. Неслучайно в обновленной Конституции России закрепили гарантии минимальной оплаты труда каждого трудящегося.

Глава края и спикер АКЗС выразили искреннюю признательность всем, кто вносит вклад в развитие и процветание региона.

С поздравительным словом обратился к жителям Барнаула глава города Вячеслав Франк. Он адресовал теплые слова в адрес всех жителей, которые изо дня в день работают на благо родного города, вносят существенный вклад в социально-экономическое, культурное и духовное развитие краевой столицы.

«Стремление к труду всегда являлось отличительной чертой жителей Барнаула», — подчеркнул мэр.

Вячеслав Франк с граблями.
Вячеслав Франк с граблями.
barnaul.org

Франк пожелал барнаульцам успехов, сил и энергии для новых трудовых свершений, крепкого здоровья, весеннего настроения.

«Пусть в эти майские дни вас окружают близкие люди!» — передает слова главы города его пресс-служба.

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