Томенко напомнил о гибели в Сирии алтайского летчика-снайпера Пешкова

Обращение Томенко приурочил к памятной дате, которую отмечают 9 декабря — День Героев Отечества.
«Пять лет прошло со дня гибели во время военной операции в Сирии летчика-снайпера Олега Пешкова. Он родился в Косихинском районе Алтайского края. Он выбрал мужественную профессию — защищать Родину. Он окончил с отличием военное авиационное училище летчиков, служил в военной авиации России», — отметил губернатор.
Напомним, 24 ноября 2015 года самолет Пешкова сбили ракетой. Летчик успел катапультировался, но во время приземления на парашюте погиб под огнем из автоматического оружия.
Указом президента России Владимира Путина Олегу Пешкову присвоили звание Героя России — посмертно.
На родине Олега Пешкова в селе Косиха его именем названа улица и военно-патриотический клуб, и там же на Аллее Героев в его честь установлена мемориальная плита.
«Приглашаю всех присоединиться к акции „Герои22“ в Instagram, чтобы вспомнить имена и других наших героев, рассказать о них нынешним мальчишкам и девчонкам», — обратился Томенко к жителям Алтайского края.
Ранее в честь Пешкова установили памятный знак на базе ВКС в сирийском Хмеймиме — напротив ангара, где стоял его самолет.