Томенко напомнил о гибели в Сирии алтайского летчика-снайпера Пешкова

Обращение Томенко приурочил к памятной дате, которую отмечают 9 декабря — День Героев Отечества.

«Пять лет прошло со дня гибели во время военной операции в Сирии летчика-снайпера Олега Пешкова. Он родился в Косихинском районе Алтайского края. Он выбрал мужественную профессию — защищать Родину. Он окончил с отличием военное авиационное училище летчиков, служил в военной авиации России», — отметил губернатор.