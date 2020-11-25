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Жизнь

В честь уроженца Алтайского края установили памятный знак на стоянке самолетов в Сирии

На базе ВКС в сирийском Хмеймиме установили памятный знак Герою России — пилоту бомбардировщика Су-24М Олегу Пешкову, пишет РИА Новости.

Путин посетил российскую авиабазу в Сирии.
Путин посетил российскую авиабазу в Сирии.
kremlin.ru

Знак решили установить на стоянке самолетов, напротив ангара, где стоял самолет Пешкова.

Более того, самой стоянке, с которой подполковник уходил в свой последний полет, присвоили его имя.

Перед вылетами на задания летчики будут отдавать дань памяти Пешкову, добавил заместитель командующего ВС РФ в САР Андрей Палий.

В ноябре 2015 года уроженец Косихинского района Олег Пешков пилотировал бомбардировщик Су-24, сбитый турецкими ВВС. По данным Минобороны, он был убит туркоманами после катапультирования.

Су-24.
Су-24.
mil.ru

Президент Владимир Путин присвоил Пешкову звание Героя России посмертно.

Турецкий президент Эрдоган позже по-русски извинился за сбитый российский самолет.

В 2017 году бомбардировщик Су-34 получил имя Олега Пешкова, в суворовском училище Екатеринбурга открыли в его честь барельеф.

Память летчика увековечили и на родине в Алтайском крае.

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