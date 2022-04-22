Томенко назвал необъяснимым и колоссальным рост числа погибших в ДТП

В первом квартале 2022 года в Алтайском крае на дорогах погибло уже 50 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года — 33. И объяснений этому пока нет.

Тревожную статистику обсудили в правительстве Алтайского края на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

По итогам 2021 года количество зарегистрированных ДТП снизилось на 9,2%, число пострадавших уменьшилось на 4,9%, при этом сохраняется высокое количество погибших.

«За 2021 год при выезде на встречную полосу движения из 228 человек погибло 69, при наездах на пешеходов — 59 человек и при управлении транспортным средством водителями в нетрезвом состоянии — 80 человек. То есть практически все наши погибшие люди отнесены к трем вышеуказанным категориям», — сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Ремонт дорог в Барнауле. barnaul.org

Губернатору рассказали о всех мерах, которые предпринимают для снижения аварийности, в том числе, и о ремонте дорог. Томенко согласился, что дороги, действительно, становятся качественнее, но гибель людей не позволяет быть удовлетворенным результатами работы.

«Первый квартал уже прожили. Тенденция снижения количества зарегистрированных ДТП продолжилась. То, что происходит у нас с гибелью в результате ДТП, — пока это вопрос необъяснимый. 33 человека погибло в первом квартале прошлого года, 50 — в этом году. Рост колоссальный. Учитывая, что весенне-летний период активного движения еще предстоит, да к тому выполнение большого количества дорожных работ, все это заставляет нас еще раз внимательно ситуацию проанализировать», — подчеркнул глава региона.

По итогам заседания комиссии чиновники утвердили план по снижению аварийности в местах концентрации ДТП на 2022 год и подготовили перечень поручений для обеспечения безопасности дорожного движения и снижение смертности на дорогах.

Ранее и краевая ГИБДД обеспокоилась статистикой по ДТП.