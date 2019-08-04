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Жизнь

Томенко побывал на фестивале «Земляки» и опубликовал пост о народном губернаторе Евдокимиове

С 1 по 4 августа на родине экс-губернатора Михаила Евдокимова в Верх-Обском (Алтайский край) проходит традиционный фестиваль «Земляки». В этом году в Верх-Обское приехали Зинаида Кириенко, Александр Михайлов, Александр Панкратов-Черный, новый состав ансамбля «Бутыpка» и другие «звездные гости».

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова

3 августа на фестивале памяти народного губернатора побывал глава региона Виктор Томенко. После чего выложил пост в Instagram.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Во второй раз побывал на Всероссийском фестивале имени М.С.Евдокимова «Земляки» на его родине в Верх-Обском. Михаил Евдокимов был истинным патриотом своей Родины и настоящим сыном своей земли. Организовывая фестиваль, он хотел оставить память о себе, признание в любви землякам. Мы приложим все усилия, чтобы память о Михаиле Сергеевиче сохранялась, передавалась из поколения в поколение — память о народном любимце, память о народном артисте, память о народном губернаторе. Мы должны это сделать.

«У нас в селе до сих пор „скорая помощь“ с наклейкой „губернаторская программа Евдокимова“», «Очень хочется, чтобы команда Томенко В.П. делала в крае больше для людей, а не для рейтинга и показухи», — пишут под губернаторским постом комментаторы.

7 августа 2005 года на плешковском перекрестке трассы М-52 разбился Mercedes, в котором находились губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, его жена Галина, водитель и охранник. Выжить в этой аварии удалось лишь супруге губернатора.

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