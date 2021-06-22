Томенко почтил память жителей Алтая, павших во время Великой Отечественной войны

Акция прошла вечером 21 июня на Мемориале Славы на площади Победы. С начала ВОВ прошло 80 лет — зажгли 80 свечей и почтили память павших героев.

Томенко отметил, что испытания во время войны, выпавшие на долю фронтовиков и тружеников тыла, были тяжелейшими.

«Более полумиллиона жителей Алтайского края ушли на фронт, более половины из них не вернулись. Память о тех, кто отстоял Отчизну, будущее для всех нас, останется навсегда в наших сердцах. Мы всегда будем помнить и подвиг тружеников тыла. В считанные недели и месяцы десятки эвакуированных заводов развернули свою работу на Алтае. Целые эшелоны продовольствия, теплых вещей, медикаментов отправлялись отсюда на фронт», — сказал губернатор.

«Наши госпитали вернули в строй десятки тысяч бойцов. Десятки тысяч эвакуированных из прифронтовых территорий обрели на Алтае второй дом. Это было тяжелое, сложное, страшное и героическое время», — отметил губернатор.

Томенко подчеркнул, что воспоминания о Великой Отечественной войне, подвиге нашего народа «делают нас сильнее, ответственнее за настоящее и за мирное будущее нашей страны».