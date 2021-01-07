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Жизнь

Томенко поставил свечу в память о погибших от ковида, поздравив жителей Алтая с Рождеством

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Рождеством и пожелал всего того хорошего, что знаменует этот праздник, сообщает правительство края.

Виктор Томенко и отец Сергий. Рождество в Барнаульской епархии.
Виктор Томенко и отец Сергий. Рождество в Барнаульской епархии.
t.me/altaigovernment.

В четверг, 7 января, Томенко посетил Барнаульское епархиальное управление, чтобы поздравить с праздником главу Алтайской митрополии Сергия.

«Владыка, поздравляю вас и всех жителей Алтайского края со светлым Рождеством Христовым! Давайте пожелаем всем здоровья, добра, любви, счастья, всего светлого, что знаменует собой этот праздник», — обратился губернатор к принимающей стороне.

Сергий поддержал слова Томенко, благославив всех жителей на счастливую жизнь в 2021 году.

«Верующие и неверующие, представители всех конфессий, — все мы дети Божьи, все мы радуемся сегодняшнему торжеству — Рождеству Христа Спасителя! Благословения всем в наступившем году!» — призвал владыка к благодати.

Глава Алтайской митрополии уверен, что «все несчастья, которые постигли нас в 2020 году, сойдут на нет, и мы избавимся от них».

После этого Томенко и Сергий поставили свечи в память о жителях Алтайского края, ставших жертвами коронавирусной инфекции.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил неверие в ковид со «смертельно опасным неверием в Бога».

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