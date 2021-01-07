Томенко поставил свечу в память о погибших от ковида, поздравив жителей Алтая с Рождеством

В четверг, 7 января, Томенко посетил Барнаульское епархиальное управление, чтобы поздравить с праздником главу Алтайской митрополии Сергия.

«Владыка, поздравляю вас и всех жителей Алтайского края со светлым Рождеством Христовым! Давайте пожелаем всем здоровья, добра, любви, счастья, всего светлого, что знаменует собой этот праздник», — обратился губернатор к принимающей стороне.