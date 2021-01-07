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Жизнь

Патриарх Кирилл сравнил неверие в ковид со «смертельно опасным неверием в Бога»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении к народу рассказал о крепкой любви к ближнему, которая проявилась в год борьбы с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Патриарх Кирилл.
Патриарх Кирилл.
Скриншот видео на странице vk.com/patriarhkirill

Патриарх отметил, что пренебрежение мерами безопасности в период пандемии «смертельно опасно».

При этом, добавил он, есть «глупые люди», которые ни во что не верят — «не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями».

«Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции», — пояснил патриарх.

Он призвал россиян не забывать о безопасности, о всех предписаниях и пользоваться современной медициной.

В частности, напомнил о мерах предосторожности при посещении храмов, а также рекомендовал больше находиться в кругу семьи.

Патриарх подчеркнул, что 2020 год запомнился непростыми испытаниями, однако «гораздо более крепкой оказалась любовь к ближнему».

Напомним, президент России Владимир Путин встретил Рождество в древнем храме, построенном после нашествия «печенегов».

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