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Жизнь

Путин встретил Рождество в древнем храме, построенном после нашествия «печенегов»

Президент России Владимир Путин встретил Рождество Христово в небольшой и старинной церкви под Великим Новгородом, сообщают «Известия».

Владимир Путин. Рождество. 2021 год.
Владимир Путин. Рождество. 2021 год.
кадр из видео

Путин приехал на рождественские праздники в древнерусскую церковь Николы на острове Липне в Новгородской области.

Глава государства появился в храме за несколько минут до полуночи. Вместе с ним там находились несколько десятков прихожан.

«Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас в надежде на лучшее», — обратился президент к россиянам.

Церковь Николы соорудил в 1292 году архиепископ Климент. Это самый древний из сохранившихся храмов, построенных после монгольского нашествия.

В интерьере сохранились фрески XIII века, а строительная техника и отдельные конструкции легли в основу новгородского зодчества XIV века.

«В начале XVII века храм разорили шведы, после этого он долгое время находился в запустении. Все постройки, кроме главного храма, разобрали. Службы возобновили лишь в XIX веке — дважды в год», — рассказали в эфире «Россия 24».

Напомним, в сентябре 2016 года Путин посещал церковь вместе с Дмитрием Медведевым, который на тот момент занимал должность премьер-министра.


В 2020 году Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге — в окружении детей и белой кофте на пуговицах.

В 2019 году президент успокоил расплакавшуюся девочку во время рождественского визита в Петропавловский собор .

7 января в Русской православной, а также некоторых других поместных православных церквях католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря, встречают Рождество Христово. Первыми в России праздник встретили жители Камчатки.

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