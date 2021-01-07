Путин встретил Рождество в древнем храме, построенном после нашествия «печенегов»

Президент России Владимир Путин встретил Рождество Христово в небольшой и старинной церкви под Великим Новгородом, сообщают « Известия ».

Путин приехал на рождественские праздники в древнерусскую церковь Николы на острове Липне в Новгородской области.

Глава государства появился в храме за несколько минут до полуночи. Вместе с ним там находились несколько десятков прихожан.

«Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас в надежде на лучшее», — обратился президент к россиянам.

Церковь Николы соорудил в 1292 году архиепископ Климент. Это самый древний из сохранившихся храмов, построенных после монгольского нашествия.

В интерьере сохранились фрески XIII века, а строительная техника и отдельные конструкции легли в основу новгородского зодчества XIV века.

«В начале XVII века храм разорили шведы, после этого он долгое время находился в запустении. Все постройки, кроме главного храма, разобрали. Службы возобновили лишь в XIX веке — дважды в год», — рассказали в эфире «Россия 24».

Напомним, в сентябре 2016 года Путин посещал церковь вместе с Дмитрием Медведевым, который на тот момент занимал должность премьер-министра.



В 2020 году Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге — в окружении детей и белой кофте на пуговицах.

В 2019 году президент успокоил расплакавшуюся девочку во время рождественского визита в Петропавловский собор .