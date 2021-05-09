Томенко поздравил алтайских ветеранов с Днем Победы: «Никто не сможет приуменьшить величие вашего подвига»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Instagram поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей региона с 9 мая, рассказав о вкладе края в победу над грозным врагом.

Томенко отметил, что 9 мая — это символ духовного величия и мужества народа, который необходимо хранить и передавать из поколения в поколение.

«Победа досталась огромной ценой. Это миллионы погибших в сражениях, под бомбежками, умерших от голода. Это разрушенные города, села и разбитые судьбы. Война обездолила целые поколения, но не сломила их. Наши солдаты разгромили грозного врага, участвовали в восстановлении страны и подарили потомкам счастье жить под мирным небом», — подчеркнул он.

«Мы помним вклад Алтайского края в победу. На фронтах сражались свыше полумиллиона наших земляков. Наши труженики снабжали фронт боеприпасами, теплыми вещами и продовольствием. На легендарных танках Т-34 стояли барнаульские двигатели. Госпитали края помогли вернуться в строй тысячам раненых бойцов и командиров. На Алтае нашли приют беженцы с прифронтовых территорий», — отметил Томенко.

Алтайским ветеранам пожелал крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и оставаться как можно дольше в строю, поскольку они — наша гордость и слава.

«Мы преклоняемся перед вами, дорогие ветераны, и помним, какими неимоверными усилиями была завоевана победа. Никто не сможет приуменьшить величие вашего подвига. В сердцах потомков будет гореть вечный огонь благодарности», — обратился к ветеранам губернатор Алтайского края.

Накануне Томенко в режиме видеосвязи пообщался с ветераном ВОВ Василием Горбуновым и поздравил его с грядущим праздником.